Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este domingo 4 de enero de 2026

Clima del día

En Ciudad De Buenos Aires, el clima de la mañana será fres‍co y nublado. Las temperaturas mínimas estarán alrededor de 8.6°C, con una humedad relativa que alcanzará el 62%. Los vientos serán moderados, alcanzando hasta 22 km/h, lo que puede generar una sensación térmica más baja. Aunque el día comenzará con nubosidad, no se prevén lluvias durante las primeras horas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

A medida que avancemos hacia la tarde, la temperatura máxima esperada será de 16°C. Se mantendrá el cielo parcialmente nuboso, pero sin precipitaciones. El viento podría aumentar su velocidad ligeramente, alcanzando hasta 12 km/h. En cuanto a la puesta del sol, ocurrirá alrededor de las 17:50 horas, momento en que la visibilidad comenzará a disminuir gradualmente.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 4 de enero de 2026

Hoy, el sol se levantará a las 07:57 y se pondrá a las 17:50. Estos datos son importantes para quienes planean actividades al aire libre o quienes desean aprovechar al máximo la luz del día.

Nota: A pesar de la nubosidad, no se espera que las condiciones climáticas generen inconvenientes significativos para el desarrollo de actividades comunes en la ciudad.