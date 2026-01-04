Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este domingo 4 de enero de 2026

En la mañana de este domingo 4 de enero de 2026, Córdoba espera un clima con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas se ubicarán cerca de los 7.3°C, lo que indica un inicio de jornada un poco fresco. La humedad rondará el 54%, mientras que los vientos soplarán a una velocidad moderada de hasta 19 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Para la tarde y noche, las condiciones del clima seguirán siendo similares con temperaturas que llegarán a alcanzar un máximo de 21.9°C. No se esperan precipitaciones, y el viento continuará con una intensidad que variará entre 12 y 19 km/h. La humedad se mantendrá alrededor del 31%.