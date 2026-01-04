Pronóstico del tiempo para Entre Ríos hoy: cómo estará el clima este domingo 4 de enero de 2026

Estado Climático

En la mañana de hoy, el clima se presentará parcialmente nuboso en Entre Ríos, con una temperatura mínima estimada de 7.8°C. La sensación térmica puede llevar a temperaturas perceptiblemente frescas, así que se recomienda llevar abrigo al salir. La humedad alcanzará alrededor de 42%, mientras que los vientos soplarán con una velocidad máxima de 13 km/h, proporcionando una brisa leve a lo largo de la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Entre Ríos

Por la tarde, el cielo continuará parcialmente cubierto, alcanzando temperaturas máximas de hasta 17.2°C. La humedad relativa permanecerá cerca del 42%, y los vientos podrían aumentar ligeramente alcanzando ráfagas de hasta 24 km/h, haciendo que la sensación de frío sea más pronunciada en espacios abiertos. La luna se encontrará en su fase creciente alrededor de las 17:22. Se recomienda tener presente la posibilidad de cambios leves en el pronóstico.