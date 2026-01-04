Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este domingo 4 de enero de 2026

El clima durante la mañana

La mañana de este 4 de enero de 2026 comienza con un cielo parcialmente nuboso en Formosa. Las temperaturas mínimas rondarán los 7.9°C, con una probabilidad de clima ameno a lo largo de la mañana. Cabe mencionar la humedad, que alcanzará un nivel considerable del 96%, lo cual podría generar una sensación térmica algo más baja. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de hasta 9 km/h, asegurando un ambiente tranquilo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

Por la tarde y noche, el estado del tiempo en Formosa será similar, manteniendo el cielo parcialmente cubierto. Las temperaturas irán subiendo, alcanzando una máxima de 20.5°C. Aunque se anticipa un día sin precipitaciones, la humedad seguirá predominando, lo que podría intensificar la percepción de calor. Los vientos mantendrán su ritmo suave, con ráfagas ocasionales.

Es así como Formosa vivirá un domingo sin grandes sobresaltos meteorológicos, ideal para actividades al aire libre, siempre considerando la alta humedad prevista.