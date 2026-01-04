Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este domingo 4 de enero de 2026

El tiempo hoy

Condiciones climáticas durante la mañana en Jujuy

Hoy en Jujuy, el clima presentará un ambiente parcialmente nuboso con temperaturas que irán desde los 4.2°C hasta alcanzar un máximo de 18.4°C. La humedad se mantendrá en un promedio del 85%, ofreciendo una sensación térmica agradable. Sin embargo, el viento soplará con moderada intensidad alcanzando velocidades de hasta 22 km/h, por lo que se recomienda estar preparado.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

En la tarde, se mantendrán las condiciones nubosas con una leve posibilidad de lluvias. Las temperaturas rondarán los 18°C pero podrían descender a medida que avance la noche. El viento continuará presente, aumentando sus ráfagas en las horas nocturnas. Se sugiere mantenerse informado sobre los cambios climáticos.