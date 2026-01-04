Pronóstico del tiempo para La Pampa hoy: cómo estará el clima este domingo 4 de enero de 2026

Estado del Tiempo

Hoy en La Pampa se verá un clima clima mayormente agradable durante la mañana, con el cielo leve a parcialmente nuboso. Las temperaturas verán un incremento matutino, oscilando entre los 7.1°C. Los vientos serán leves, con una velocidad media rondando los 14 km/h. La humedad se espera que alcance un total del 40%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

Por la tarde y noche, la temperatura alcanzará su punto máximo a los 18.4°C. Las condiciones del cielo llevarán una tendencia despejada con nubosidad mínima, ofreciendo una noche fresca pero agradable para quienes deseen disfrutar de actividades al aire libre. La velocidad del viento, aunque moderada, podrá llegar a 29 km/h, asegurando que el fresco se mantenga. Es importante tomar precauciones al realizar actividades al aire libre.