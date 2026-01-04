Pronóstico del tiempo para La Rioja hoy: cómo estará el clima este domingo 4 de enero de 2026

Clima Diario

Clima por la mañana en La Rioja

La jornada de hoy en La Rioja comienza con un clima fresco con temperaturas mínimas de 6°C. A lo largo de la mañana, el cielo se presentará parcialmente nuboso, y aunque no está pronosticada precipitación, la humedad se mantendrá alta, alrededor del 66%. Los vientos soplan a una velocidad de hasta 10 km/h, lo que podría incrementar la sensación de frescura durante las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja

En la tarde, las temperaturas se elevarán alcanzando máximas de 21.1°C. El viento continuará soplando, sin embargo, se anticipa que la velocidad del viento incremente a 21 km/h hacia la noche. A medida que finaliza el día, el cielo permanecerá parcialmente nublado con un ambiente moderado y agradable.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 4 de enero de 2026

El sol hará su aparición a las 08:18 y se pondrá a las 18:35. Para aquellos interesados en fenómenos astronómicos, el amanecer y el atardecer ofrecen momentos perfectos para disfrutar del paisaje natural de la región.