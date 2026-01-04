Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este domingo 4 de enero de 2026
Tiempo hoy
Pronóstico matutino en Mendoza
Hoy el clima en Mendoza se presenta con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas bajarán hasta 6.6°C, mientras que la humedad se mantiene alrededor del 62%. Los vientos soplarán con una velocidad máxima de 11 km/h. Es un buen momento para disfrutar de la mañana al aire libre, aprovechando la suavidad del clima matutino.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza
En horas de la tarde y noche, el clima continuará parcialmente nuboso. Se espera que las temperaturas máximas asciendan hasta 17.5°C, lo que proporcionará una agradable tarde de verano. La velocidad del viento se mantendrá entre 10 y 13 km/h, generando un ambiente agradable para actividades al aire libre. No se pronostican lluvias, por lo que es un buen día para disfrutar de eventos al aire libre.