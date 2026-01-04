Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este domingo 4 de enero de 2026

Previsión meteorológica para la mañana en Neuquén

En la mañana de hoy, el clima en Neuquén será parcialmente nuboso, con temperaturas mínimas alrededor de 4.9°C. Se pronostica poco cambio en las condiciones climáticas durante las horas matutinas con una brisa suave que alcanzará una velocidad máxima de 13 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Para la tarde, las temperaturas en Neuquén se elevarán hasta una máxima de 17°C, manteniendo el cielo con nubes dispersas. Los vientos podrían intensificarse ligeramente, con ráfagas que podrían llegar a los 27 km/h en algunos momentos.

Hacia la noche, se espera que las nubes continúen en el cielo neuquenino, pero sin precipitaciones. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar una sensación térmica más fresca en las zonas expuestas al viento.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 4 de enero de 2026

Para aquellos interesados en observaciones astronómicas, el amanecer está previsto para las 8:47, mientras que el ocaso será a las 18:16. La fase lunar también puede ser un atractivo, ya que está en una etapa de luna menguante.

Nota: Siempre es recomendable estar atento a las actualizaciones del clima, especialmente si se planean actividades al aire libre.