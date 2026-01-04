Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este domingo 4 de enero de 2026
Pronóstico del tiempo para hoy en Río Negro
Esta mañana en Río Negro, el clima estará caracterizado por un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas tenderán a mantenerse entre los 6.8°C y los 17.1°C, asegurando una jornada fresca. La humedad alcanzará hasta un 82%, haciendo que el ambiente se sienta ligeramente húmedo. Los vientos soplarán a una velocidad de hasta 22 km/h, sin variar significativamente en intensidad.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro
Durante la tarde y noche, se espera que continúe un cielo parcialmente cubierto con intervalos nublados. Las temperaturas nocturnas se estabilizarán en torno a los 6.8°C. La velocidad del viento se mantendrá alrededor de los 22 km/h, generando un clima agradable para paseos nocturnos. El pronóstico para el día de hoy no sugiere precipitaciones, por lo que planificar actividades al aire libre será posible.