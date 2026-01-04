Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este domingo 4 de enero de 2026

Clima actual

El clima en Salta para este domingo 4 de enero de 2026 será parcialmente nuboso. Por la mañana, las temperaturas mínimas rondarán los 3.4°C, presentando un descenso considerable en el mercurio. La sensación térmica podría ser un poco más baja debido a los vientos provenientes del sector norte, que superan los 8 km/h. Cabe destacar que el porcentaje de humedad se mantendrá en un rango intermedio del 47%, lo cual podría provocar cierta sensación de frescura.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Hacia la tarde, el clima continuará siendo parcialmente nuboso, pero con temperaturas ascendiendo hasta los 21.2°C. Se espera que el viento incremente ligeramente su velocidad, alcanzando ráfagas de hasta 9 km/h. Es importante prestar atención a los cambios de temperatura, ya que podrían provocar variaciones repentinas en el confort térmico.

Para la noche, se anticipa que las condiciones se mantengan estables, con una ligera disminución de la temperatura. Aunque las precipitaciones no están pronosticadas, es recomendable estar preparado ante posibles cambios imprevistos en las condiciones atmosféricas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 4 de enero de 2026

El sol hará su aparición a las 6:03 h y se ocultará pasadas las 18:40 h. Estos horarios permitirán disfrutar de un largo día, ideal para planificar actividades al aire libre siempre tomando las precauciones necesarias para contrarrestar la incidencia de los rayos UV.