Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este domingo 4 de enero de 2026

Clima San Juan

Hoy en San Juan, el clima durante la mañana será predominantemente nublado con temperaturas mínimas de 9.2°C. Aunque no se espera lluvia considerable, el ambiente estará húmedo con una humedad alrededor del 33%. Los vientos se mantendrán con una velocidad de hasta 7 km/h, proporcionando una sensación fresca a lo largo del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Durante la tarde, las temperaturas subirán alrededor de 20.4°C, con cielos parcialmente nublados. Se espera que la humedad máxima alcance el 61%, generando una atmósfera algo pegajosa. Los vientos serán ligeramente más intensos, alcanzando los 11 km/h, lo que podría levantar leves partículas de polvo. Al caer la noche, el clima se mantendrá estable, con una disminución progresiva de las temperaturas, acercándose al mínimo del día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 4 de enero de 2026

El amanecer en San Juan está previsto para las 08:29 horas, mientras que el ocaso será a las 18:37 horas. Esto proporciona un día con aproximadamente 10 horas de luz solar.