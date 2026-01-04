Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este domingo 4 de enero de 2026

Tiempo en Santa

Hoy en Santa Cruz, el clima se presenta como un clima parcialmente nuboso. Durante el día, se espera que las temperaturas fluctúen entre un mínimo de 3.4°C y un máximo de 7.3°C. El viento tendrá una presencia significativa, con velocidades que podrían alcanzar los 16 km/h, manteniendo una sensación fresca a lo largo de la mañana. La humedad relativa del ambiente se situará en torno al 95%, lo cual podría hacer que sientas un poco de frescura.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Al avanzar hacia la tarde y noche, el cielo continuará predominantemente nuboso. La temperatura máxima alcanzará los 7.3°C, mientras que el viento seguirá soplando con velocidades de hasta 25 km/h, por lo que es recomendable estar preparado para posibles ráfagas intensas. Además, la humedad no variará significativamente durante el trascurso del día.