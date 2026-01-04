Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este domingo 4 de enero de 2026

Tiempo en Santa

Canal 26
Por Canal 26
domingo, 4 de enero de 2026, 06:02

Hoy en Santa Cruz, el clima se presenta como un clima parcialmente nuboso. Durante el día, se espera que las temperaturas fluctúen entre un mínimo de 3.4°C y un máximo de 7.3°C. El viento tendrá una presencia significativa, con velocidades que podrían alcanzar los 16 km/h, manteniendo una sensación fresca a lo largo de la mañana. La humedad relativa del ambiente se situará en torno al 95%, lo cual podría hacer que sientas un poco de frescura.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Al avanzar hacia la tarde y noche, el cielo continuará predominantemente nuboso. La temperatura máxima alcanzará los 7.3°C, mientras que el viento seguirá soplando con velocidades de hasta 25 km/h, por lo que es recomendable estar preparado para posibles ráfagas intensas. Además, la humedad no variará significativamente durante el trascurso del día.