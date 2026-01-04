Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este domingo 4 de enero de 2026

Clima diario

Pronóstico del tiempo en Santa Fe para la mañana

La mañana en Santa Fe se presenta con un clima que será parcialmente nuboso, con temperaturas mínimas que rondarán los 7.9°C. A pesar de la ausencia de lluvias, la humedad alcanzará un nivel del 40%. El viento soplará con una velocidad constante de hasta 11 km/h, gracias a lo cual se intensificará la sensación térmica fresca.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Por la tarde y la noche, la temperatura máxima ascenderá a aproximadamente 18.5°C, mientras el cielo permanecerá con intervalos nubosos. Los vientos podrán llegar a ráfagas máximas de 21 km/h, proporcionando un ambiente fresco y agradable para actividades al aire libre. Sin precipitaciones en el horizonte, la jornada se perfila ideal para quienes deseen disfrutar del aire libre.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Santa Fe

Dado el pronóstico de cielos parcialmente cubiertos y temperaturas moderadas, se recomienda vestir en capas, para mayor comodidad y adaptar la indumentaria al clima cambiante.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 4 de enero de 2026

El amanecer en Santa Fe será a las 07:59 horas y el sol se pondrá a las 18:06 horas. Es recomendable disfrutar del atardecer justo antes de la caída de la noche.