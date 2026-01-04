Pronóstico del tiempo para Santiago Del Estero hoy: cómo estará el clima este domingo 4 de enero de 2026

Clima hoy

Pronóstico del tiempo para hoy en Santiago Del Estero

En el día de hoy en Santiago Del Estero, se espera un débiles precipitaciones durante las primeras horas de la mañana, y una clima con cielo parcialmente nublado. Las temperaturas mínimas estarán alrededor de 9.5°C, lo cual puede generar una sensación de frescura matinal. Se esperan vientos del noreste con una velocidad media de 18 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santiago Del Estero

Para la tarde, el clima continuará parcialmente nublado con temperaturas que alcanzarán un máximo de 22°C. La humedad relativa rondará el 63%, manteniendo el ambiente húmedo y agradable. Hacia la noche, no se prevén precipitaciones, y los vientos disminuirán ligeramente, soplando a 10 km/h.

Se recomienda llevar un abrigo por la mañana debido al aire fresco, pero por la tarde, el clima será más cálido, ideal para actividades al aire libre.