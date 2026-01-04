Pronóstico del tiempo para Santiago Del Estero hoy: cómo estará el clima este domingo 4 de enero de 2026

Clima hoy

Canal 26
Por Canal 26
domingo, 4 de enero de 2026, 06:02

Pronóstico del tiempo para hoy en Santiago Del Estero

En el día de hoy en Santiago Del Estero, se espera un débiles precipitaciones durante las primeras horas de la mañana, y una clima con cielo parcialmente nublado. Las temperaturas mínimas estarán alrededor de 9.5°C, lo cual puede generar una sensación de frescura matinal. Se esperan vientos del noreste con una velocidad media de 18 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santiago Del Estero

Para la tarde, el clima continuará parcialmente nublado con temperaturas que alcanzarán un máximo de 22°C. La humedad relativa rondará el 63%, manteniendo el ambiente húmedo y agradable. Hacia la noche, no se prevén precipitaciones, y los vientos disminuirán ligeramente, soplando a 10 km/h.

Se recomienda llevar un abrigo por la mañana debido al aire fresco, pero por la tarde, el clima será más cálido, ideal para actividades al aire libre.