Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este domingo 4 de enero de 2026

Condiciones meteorológicas para la mañana

Este domingo por la mañana, en Tierra del Fuego, el clima estará caracterizado por un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los -0.6°C y 2.9°C, proporcionando un ambiente relativamente fresco. Las probabilidades de precipitación son mínimas, lo que garantiza un inicio de día seco. Los vientos serán moderados con una media de 17 km/h, y una humedad cercana al 96%, lo cual puede hacer que el aire se sienta más denso.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Para la tarde y noche en Tierra del Fuego, las condiciones se mantendrán similares, con cielos parcialmente cubiertos y temperaturas máximas de alrededor de 2.9°C. La velocidad del viento se encuentra en un promedio de 11 km/h, con mínimas posibilidades de lluvia, lo que asegura un día sin eventos climáticos extremos. La visibilidad es adecuada para la mayoría de las actividades al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 4 de enero de 2026

La salida del sol en Tierra del Fuego será a las 09:54, mientras que el atardecer se espera a las 17:12, proporcionando un total de 7 horas y 18 minutos de luz diurna. Estos tiempo brindan una excelente oportunidad para aprovechar el día al máximo.

El nuevo año trae un clima generalmente estable a Tierra del Fuego, con cielos despejados para eventos astronómicos fascinantes.