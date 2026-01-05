El pronóstico del tiempo en Mar del Plata para esta semana: ¿llegan las lluvias?

Luego de unos días frescos que no invitaron a los visitantes de “La Feliz” a la playa, el Servicio Meteorológico Nacional reveló el clima para las próximas jornadas en una de las ciudades bonaerenses que más turistas recibe.

El clima en Mar del Plata. Foto: NA

Sin lugar a dudas, uno de los destinos más elegidos por los turistas cada verano en Argentina es Mar del Plata. Miles de personas llegan a “La Feliz” con el deseo de disfrutar de sus playas y sus típicos locales gastronómicos. De ahí, la importancia de conocer el clima para poder llevar a cabo todas las actividades más recomendadas en la ciudad.

La semana arrancó con un lunes con tiempo muy bueno y un martes que -pese a ser más caluroso, con una máxima que rozará los 30 grados- tendrá cielo más nublado y ventoso.

Mar del Plata, la ciudad de la costa más importante Foto: Instagram @mar_del_plata.com.ar

De esta forma, los turistas deberán disfrutar lo máximo posible de las playas hasta llegar a un miércoles que estará marcado otra vez por la circulación fuerte del sur y del sudeste. Ese día habrá tiempo ventoso, mayormente nublado, ventoso y frío, con una máxima que vuelve a desplomarse a un rango de 15 a 17 grados. Además, el cielo estará mayormente nublado y puede haber ocasionales lloviznas.

El jueves seguirá el viento del sudeste y del este, más débil, pero marítimo y fresco. Se recuperará el tiempo bueno y algo de sol, aunque la temperatura no va a subir.

El clima en Mar del Plata. Foto: SMN

Las buenas noticias llegarán el viernes, cuando se recuperará la circulación del noroeste, y volverá a subir la temperatura, la humedad, y la nubosidad. Con esto podrían reaparecer fenómenos como nieblas o neblinas. Habrá aire cálido con una mínima de entre 13 a 15 grados, y una máxima de 23 a 25 grados.

En lo que tiene que ver con el fin de semana, el sábado y domingo se espera tiempo bueno, con aire entre cálido y caluroso.

Cuándo llueve en Mar del Plata

Pese a que el miércoles 7 de enero, pueden haber lluvias aisladas, las precipitaciones más intensas se esperan para la mitad de la semana que viene.

El miércoles 14 y jueves 15 de enero llegaría un proceso de inestabilidad relativamente importante. Hasta entonces solo se registrarán cambios de viento y vaivenes de la temperatura asociados con esos cambios de viento. El más evidente va a ser la diferencia que habrá entre la máxima del martes 6 y la del miércoles 7.