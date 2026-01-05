Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este lunes 5 de enero de 2026

Clima y tiempo

El clima en Tucumán para este lunes 5 de enero de 2026 se presenta con algunas nubes en el cielo durante la mañana. Se espera que la temperatura mínima ronde los 8.5°C, mientras que las máximas podrían llegar a los 22.4°C. La clima estará marcado por una humedad que alcanzará niveles del 80%, y se mantendrá bajo la influencia de viento con ráfagas que podrían alcanzar una velocidad máxima de 7 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

Durante la tarde y la noche, el cielo continuará parcialmente nuboso. La humedad relativa del ambiente se mantendrá al 80%, con vientos alcanzando velocidades de hasta 11 km/h en las horas más tardías. No se espera ningún tipo de precipitación durante el día de hoy, por lo que es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre.

Recuerde que al encontrarse bajo el sol por tiempos prolongados, siempre es recomendable utilizar protección solar adecuada.