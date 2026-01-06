Habrá tres días consecutivos de tormentas eléctricas en Argentina, según el SMN: las zonas más afectadas

Algunas provincias se enfrentarán a intensas precipitaciones, que podrían traer consigo fuertes ráfagas de viento y marcados descensos en la temperatura.

Se viene una tormenta eléctrica en Argentina. Foto: Unsplash.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por condiciones climáticas severas que abarcarán varias regiones de Argentina durante los próximos días, con pronósticos de tormentas eléctricas y lluvias intensas durante al menos 72 horas. La advertencia se produce en medio de una ola de calor que está afectando al país, y que será seguida por un marcado descenso de las temperaturas y un aumento de la inestabilidad atmosférica.

Según el organismo climático, las condiciones adversas se presentarán entre el jueves 8 y el sábado 10 de enero, con focos particularmente intensos en la provincia de Tucumán, donde se esperan acumulados importantes de precipitación. Estas tormentas estarán acompañadas por actividad eléctrica significativa, ráfagas de viento y posibles descensos térmicos de hasta 10°C en algunas localidades.

Paralelamente, el SMN determinó el inicio de una alerta meteorológica de nivel amarillo para zonas de la región de Cuyo, incluyendo Mendoza, San Juan y La Rioja. En estos sectores, las lluvias podrían variar en intensidad y estarán acompañadas por ráfagas de viento, caída ocasional de granizo y acumulaciones de agua estimadas entre 20 y 50 mm. El nivel amarillo de alerta indica que si bien no se esperan fenómenos extremos, hay riesgo de perturbaciones que pueden afectar actividades cotidianas y provocar inconvenientes locales.

Alerta amarilla por tormentas en Argentina

El sistema de alertas del SMN se organiza en cuatro colores -verde, amarillo, naranja y rojo- según la peligrosidad de los fenómenos previstos. El amarillo representa un aviso para que la población se mantenga informada y preste atención a posibles cambios rápidos en las condiciones climáticas. Las zonas afectadas por esta alerta son:

Mendoza : General Alvear, Zona baja de San Rafael, Junín, Rivadavia, Valles de Luján de Cuyo, Valles de San Carlos, Valles de Tunuyán, Valles de Tupungato, Precordillera de Las Heras, Precordillera de Luján de Cuyo.

San Juan : Precordillera de Calingasta, Precordillera de Pocito, Precordillera de Rivadavia, Precordillera de Sarmiento, Ullum, Zonda, Precordillera de Iglesia, Precordillera de Jáchal, Precordillera de Coronel Felipe Varela, Precordillera de General Lamadrid, Zona baja de Jáchal.

La Rioja: Precordillera de Iglesia, Precordillera de Jáchal, Precordillera de Coronel Felipe Varela, Precordillera de General Lamadrid.

Especialistas en meteorología señalan que estos episodios se dan en el contexto de una atmósfera más cálida y húmeda de lo habitual, favoreciendo la formación de núcleos tormentosos intensos que pueden generar tanto lluvias persistentes como actividad eléctrica sostenida