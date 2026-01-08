Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este jueves 8 de enero de 2026

Condiciones Climatológicas para esta mañana

Esta mañana en San Juan comenzará con un cielo claro, ideal para disfrutar del clima. Se prevén temperaturas mínimas alrededor de 9.2°C, con una humedad promedio de 33%. Los vientos serán suaves, alcanzando una velocidad de hasta 11 km/h. Si buscas más detalles sobre el clima de hoy, no dudes en consultar las fuentes meteorológicas locales.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Durante la tarde, las condiciones permanecerán en su mayoría despejadas. Se espera que las temperaturas suban hasta una máxima de 20.4°C. La brisa ligera, que promediará los 11 km/h, ayudará a mantener el ambiente fresco. Para la noche, el cielo permanecerá sin nubes, lo que promete buenas oportunidades para la observación astronómica.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 8 de enero de 2026

El sol saldrá a las 8:29 de la mañana y se pondrá a las 18:37. Es un buen momento para contemplar el atardecer sanjuanino, que siempre presenta un bello espectáculo. Se recomienda aprovechar estos momentos para actividades al aire libre.