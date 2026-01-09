Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este viernes 9 de enero de 2026

Clima hoy

Para este viernes en Buenos Aires, el clima se presenta con cielo parcialmente nuboso desde las primeras horas de la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los 5.6°C. El pronóstico indica que el día comenzará sin precipitaciones, lo cual es ideal para quienes deseen iniciar sus actividades diarias. La velocidad del viento alcanzará un máximo de 21 km/h, lo que proporcionará una fresca brisa matutina.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Avanzando hacia la tarde y la noche, el cielo permanecerá en gran medida igual, con condiciones de parcialmente nuboso. Las temperaturas subirán y llegarán hasta los 15.7°C, mientras que la humedad relativa alcanzará el 92%, manteniendo el ambiente algo húmedo. Los vientos seguirán soplando con una velocidad media de 22 km/h asegurando una ligera brisa durante toda la jornada. Afortunadamente, no se esperan precipitaciones durante este periodo. Para aquellos interesados en las observaciones celestiales, el sol saldrá a las 06:05 y se pondrá a las 17:52.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 9 de enero de 2026

En relación con las observaciones astronómicas, Buenos Aires tendrá su amanecer a las 06:05 y su ocaso a las 17:52. Este ciclo solar permitirá disfrutar de unas 11 horas y 47 minutos de luz solar. Para los interesados en actividades al aire libre, estas horas resultan ideales para planificar caminatas o salidas al aire libre.