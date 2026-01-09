Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este viernes 9 de enero de 2026

Clima hoy

Canal 26
Por Canal 26
viernes, 9 de enero de 2026, 06:01

Para este viernes en Buenos Aires, el clima se presenta con cielo parcialmente nuboso desde las primeras horas de la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los 5.6°C. El pronóstico indica que el día comenzará sin precipitaciones, lo cual es ideal para quienes deseen iniciar sus actividades diarias. La velocidad del viento alcanzará un máximo de 21 km/h, lo que proporcionará una fresca brisa matutina. Puedes tener más detalles sobre el clima haciendo clic aquí.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Avanzando hacia la tarde y la noche, el cielo permanecerá en gran medida igual, con condiciones de parcialmente nuboso. Las temperaturas subirán y llegarán hasta los 15.7°C, mientras que la humedad relativa alcanzará el 92%, manteniendo el ambiente algo húmedo. Los vientos seguirán soplando con una velocidad media de 22 km/h asegurando una ligera brisa durante toda la jornada. Afortunadamente, no se esperan precipitaciones durante este periodo. Para aquellos interesados en las observaciones celestiales, el sol saldrá a las 06:05 y se pondrá a las 17:52.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 9 de enero de 2026

En relación con las observaciones astronómicas, Buenos Aires tendrá su amanecer a las 06:05 y su ocaso a las 17:52. Este ciclo solar permitirá disfrutar de unas 11 horas y 47 minutos de luz solar. Para los interesados en actividades al aire libre, estas horas resultan ideales para planificar caminatas o salidas al aire libre.