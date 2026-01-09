Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este viernes 9 de enero de 2026

Previsión Meteorológica

En Catamarca, el clima de la mañana se presentará con cielos parcialmente nubosos y temperaturas mínimas de alrededor de 6.4°C. No se anticipa lluvia durante el día, permitiendo que el ambiente se mantenga mayormente seco y cómodo. La humedad relativa alcanzará el 37%, mientras que los vientos soplarán del noroeste con una velocidad máxima de 10 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Durante la tarde y noche, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan similares, con temperaturas alcanzando su máximo en torno a los 23.7°C. Este es un tiempo ideal para actividades al aire libre ya que las condiciones serán agradables y sin precipitaciones. Aunque las temperaturas subirán, las probabilidades de lluvia permanecen bajas, asegurando un día despejado.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 9 de enero de 2026

Observaciones astronómicas indican que el amanecer en Catamarca será alrededor de las 08:12 AM, ofreciendo una hermosa vista matutina. Por otro lado, el sol se pondrá a las 06:23 PM, concluyendo el día con un atardecer que invita a disfrutar del comienzo de la noche.