Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este viernes 9 de enero de 2026

Clima hoy

Según el pronóstico del clima, hoy en Ciudad De Buenos Aires se espera una jornada con condiciones de cielo parcialmente nuboso y una temperatura que se mantendrá entre los 8.6°C y los 16°C. La humedad relativa del aire será alta, alcanzando un máximo del 78%, lo que podría provocar una sensación térmica más fría a medida que avance la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Durante la tarde y la noche, el cielo continuará con nubosidad variable, sin expectativas de precipitaciones. El viento soplará a una velocidad máxima media de 8 km/h, pero se esperan algunas ráfagas que podrían alcanzar hasta 12 km/h. El ambiente se mantendrá fresco, por lo que se recomienda llevar abrigo si se planea salir.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 9 de enero de 2026

El amanecer en Ciudad De Buenos Aires está previsto para las 7:57, mientras que el anochecer llegará a las 17:50. Con la duración actual del día, es una oportunidad ideal para disfrutar de actividades al aire libre antes de la puesta del sol.