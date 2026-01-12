En la mañana de este lunes, Tucumán experimentará climas parcialmente nubosos y temperaturas que comenzarán a descender desde 8.5°C. Durante estas horas, las condiciones climáticas indican una probabilidad baja de lluvia, lo que se traduce en un día seco. Puede seguir el clima minuto a minuto aquí. A lo largo de la mañana, la presión atmosférica se mantendrá estable, promoviendo un clima fresco y agradable. La humedad relativa será significativa, alcanzando un máximo de 80%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

Al avanzar hacia la tarde, las condiciones climáticas continuarán parcialmente nubosas. La temperatura máxima alcanzará los 22.4°C. A pesar de los intervalos nubosos, se espera que la lluvia no interfiera. El viento, que circulará a una velocidad moderada máxima de 11 km/h, también contribuirá a mantener el ambiente fresco. En cuanto a la visibilidad, se espera que sea muy buena, facilitando cualquier actividad al aire libre. Al caer la noche, la temperatura descenderá, y se mantendrá estable durante la noche, prometiendo un final de día sin cambios drásticos en el clima.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 12 de enero de 2026

El sol recorrerá su jornada desde las 08:06 hasta las 18:35, tiempo civil estimado para Tucumán. Será visible durante la mayor parte del día, proporcionando una dosis adecuada de luz solar, indispensable para planes de actividades al aire libre y apreciaciones estelares mientras cae la tarde.