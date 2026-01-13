Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este martes 13 de enero de 2026
Actualidad climática
Hoy en Buenos Aires, el clima se presentará mayormente nublado durante la mañana, con una temperatura mínima de 5.6°C. Las condiciones generales indican un cielo parcialmente cubierto, lo que proporcionará un ambiente fresco ideal para las actividades al aire libre.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires
En la tarde y noche, las temperaturas aumentarán levemente a un máximo de 15.7°C. Se espera un cielo parcialmente nuboso con una humedad relativa del aire alrededor del 92%. Las ráfagas de viento podrían alcanzar una velocidad máxima de 21 km/h, lo que favorece una sensación térmica agradable para quienes planeen salir.
El sol se pondrá a las 17:52, cerrando un día de contrastes térmicos y cielos abiertamente nublados.