Hoy en Buenos Aires, el clima se presentará mayormente nublado durante la mañana, con una temperatura mínima de 5.6°C. Las condiciones generales indican un cielo parcialmente cubierto, lo que proporcionará un ambiente fresco ideal para las actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

En la tarde y noche, las temperaturas aumentarán levemente a un máximo de 15.7°C. Se espera un cielo parcialmente nuboso con una humedad relativa del aire alrededor del 92%. Las ráfagas de viento podrían alcanzar una velocidad máxima de 21 km/h, lo que favorece una sensación térmica agradable para quienes planeen salir.

El sol se pondrá a las 17:52, cerrando un día de contrastes térmicos y cielos abiertamente nublados.