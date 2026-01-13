Condiciones para la mañana

En Chubut, la mañana comenzará con un cielo parcialmente nuboso y temperaturas frescas alrededor de los 7.3°C. Si bien no se esperan precipitaciones significativas, habrá ráfagas de viento con una velocidad media de hasta 31 km/h. La humedad relativa se mantendrá en un nivel del 60%. Para más detalles sobre el clima de hoy, continúe leyendo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chubut

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán un máximo de 14.7°C. El cielo prevalecerá parcialmente nuboso con vientos que alcanzarán velocidades de hasta 31 km/h. Por la noche, la temperatura descenderá gradualmente. Aunque no se prevén lluvias, la sensación térmica podría ser más fría debido al viento.

Observaciones astronómicas

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 13 de enero de 2026: El sol hará su aparición a las 08:28 y se ocultará a las 17:51, brindando horas suficientes para disfrutar del día pese al clima nublado.