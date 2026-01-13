Canal 26
Por Canal 26
martes, 13 de enero de 2026, 06:01

Condiciones para la mañana

En Chubut, la mañana comenzará con un cielo parcialmente nuboso y temperaturas frescas alrededor de los 7.3°C. Si bien no se esperan precipitaciones significativas, habrá ráfagas de viento con una velocidad media de hasta 31 km/h. La humedad relativa se mantendrá en un nivel del 60%. Para más detalles sobre el clima de hoy, continúe leyendo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chubut

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán un máximo de 14.7°C. El cielo prevalecerá parcialmente nuboso con vientos que alcanzarán velocidades de hasta 31 km/h. Por la noche, la temperatura descenderá gradualmente. Aunque no se prevén lluvias, la sensación térmica podría ser más fría debido al viento.

También podría interesarte
Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este martes 13 de enero de 2026

Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este martes 13 de enero de 2026

Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este martes 13 de enero de 2026

Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este martes 13 de enero de 2026

Observaciones astronómicas

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 13 de enero de 2026: El sol hará su aparición a las 08:28 y se ocultará a las 17:51, brindando horas suficientes para disfrutar del día pese al clima nublado.