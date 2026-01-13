En la mañana, Ciudad de Buenos Aires presentará un clima con cielo parcialmente nuboso y una temperatura mínima de 8.6°C. Los vientos serán suaves, alcanzando una velocidad máxima de 8 km/h. Este será un ambiente ideal para salir con un abrigo ligero, ya que la humedad se mantendrá en torno al 62%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Para la tarde, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 16°C. El cielo se mantendrá parcialmente nuboso, sin probabilidades de precipitaciones significativas. Durante la noche, las condiciones se mantendrán estables, con temperaturas que descenderán gradualmente. Los vientos podrían alcanzar hasta 12 km/h, asegurando una noche fresca pero agradable.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 13 de enero de 2026

En términos de observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 07:57 y se pondrá a las 17:50. La iluminación de la luna estará en una fase media.