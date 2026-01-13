El clima en Córdoba hoy estará bastante variado. Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nuboso, con la temperatura rondando los 7.3°C, mientras que la humedad alcanzará un valor del 54%. Los vientos se mantienen en un rango moderado, con velocidades que alcanzan los 19 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Por la tarde y noche, las condiciones continuarán similares, con el cielo presentándose parcialmente nublado. Las temperaturas máximas alcanzarán los 21.9°C, lo que proporcionará un ambiente relativamente cálido. Se espera que los vientos se mantengan constantes a lo largo de todo el día, llegando hasta los 23 km/h en las rachas más fuertes.

No se espera que haya lluvias, pero la humedad estará presente en gran parte del día, manteniendo niveles cercanos al 54%. Es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar ropa ligera debido a las variaciones de temperatura que pueden presentarse a lo largo de la jornada.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 13 de enero de 2026

Hoy en Córdoba, el sol hará su aparición en el horizonte a las 08:12 y el anochecer llegará a las 18:21. Estos datos son muy útiles para quienes planean actividades al aire libre y quieren maximizar la luz del día.