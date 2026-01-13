Hoy en Corrientes amanecemos con un clima predominante de cielos parcialmente nubosos. A primeras horas del día, las temperaturas rondarán los 8.2°C con una humedad que alcanzará el 44%. No se pronostica precipitación, y los vientos se moverán a una velocidad máxima de 9 km/h, lo que promete una mañana tranquila.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Al caer la tarde, las condiciones meteorológicas continuarán en una tónica de cielos nubosos y las temperaturas se esperan que suban hasta 18.8°C. Aunque las probabilidades de precipitaciones se mantienen bajas, los vientos podrán aumentar su intensidad ligeramente, alcanzando un máximo de 10 km/h. La humedad relativa subirá a 94%, sugiriendo un ambiente más cargado.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 13 de enero de 2026

Para aquellos interesados en las observaciones astronómicas, hoy el amanecer civil fue a las 07:42 horas y la puesta del sol está programada para las 18:08 horas. El fases de la luna permanece en una posición establecida, lo que da una buena perspectiva para la visibilidad lunar.