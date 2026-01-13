Condiciones climáticas para esta mañana en Entre Ríos

En Entre Ríos, la jornada comienza con clima parcialmente nuboso y temperaturas mínimas de 7.8°C. Se espera que la temperatura aumente gradualmente alcanzando máximos de 17.2°C durante el día. Los vientos predominantes de este período tienen una velocidad de hasta 13 km/h, lo que agrega frescura al aire.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Entre Ríos

Por la tarde, el cielo continuará con cierta nubosidad, pero sin precipitaciones previstas. Las temperaturas máximas se mantendrán cercanas a 17.2°C. Los vientos podrían intensificarse ligeramente, con ráfagas que alcancen los 24 km/h, proporcionando una sensación más fresca en el ambiente.

En la noche, el clima permanecerá estable con una ligera disminución en la temperatura, manteniendo el ambiente fresco. Se aconseja a la población vestir prendas adecuadas y estar atentos a cualquier cambio en las condiciones atmosféricas.

Nota: Recuerde siempre verificar el pronóstico actualizado para cualquier cambio repentino en el clima local.