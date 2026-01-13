Cómo estará el clima hoy en Formosa

En la mañana, el tiempo estará parcialmente nuboso, ideal para aquellos que prefieran una mañana fresca. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 7.9°C. Es una excelente oportunidad para disfrutar el día al aire libre sin preocupaciones por las precipitaciones, ya que no se espera lluvia para el día de hoy.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

Durante la tarde, la temperatura se tornará más agradable, con máximas esperadas de 20.5°C. Aunque el cielo se mantendrá mayormente nuboso, la probabilidad de lluvia sigue siendo prácticamente nula. Por la noche, las condiciones continuarán estables, con una ligera brisa que recorrerá la ciudad a velocidades de hasta 22 km/h.