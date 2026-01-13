Hoy en Jujuy iniciamos el día con un cielo parcialmente nuboso, esperando temperaturas mínimas cercanas a los 4.2°C. Desde temprano, los vientos soplarán a una velocidad promedio de 22 km/h, mientras que la humedad se mantendrá en torno al 85%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

En el transcurso de la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de los 18.4°C. A pesar de la variación térmica, el cielo permanecerá parcialmente nuboso. Los vientos continuarán con una velocidad similar, mientras que la humedad se mantendrá en niveles altos.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 13 de enero de 2026

El amanecer en Jujuy está previsto para las 8:01, mientras que el atardecer llegará a las 18:41, proporcionándonos un total de 10 horas y 40 minutos de luz diurna para disfrutar de las actividades al aire libre.