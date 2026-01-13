Pronóstico del tiempo para La Pampa hoy: cómo estará el clima este martes 13 de enero de 2026
Clima diario
Pronóstico del tiempo para la mañana
La mañana en La Pampa se presentará con un clima predominantemente parcial con nubes. Las temperaturas mínimas estarán alrededor de los 7.1°C, permitiendo un ambiente fresco en las primeras horas del día. Los vientos provenientes del sur alcanzarán una velocidad media de 14 km/h, lo cual podría aumentar la sensación de frescor.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa
A medida que avance la tarde, las condiciones climáticas se mantendrán similares con temperaturas máximas alcanzando los 18.4°C. La noche seguirá el patrón del día sin precipitaciones esperadas. Se espera que la humedad máxima alcance un nivel del 79%, ofreciendo un entorno relativamente húmedo. La puesta del sol está prevista para las 18:08, mientras que la luna saldrá a las 17:21, creando un escenario ideal para observar el anochecer.
Observaciones astronómicas
Este martes, 13 de enero de 2026, ofrecerá un espectáculo astronómico a las 08:25 con el amanecer. El cielo, libre de lluvias, ofrecerá una excelente oportunidad para quienes disfrutan de la fotografía celestial o simplemente observar el hermoso cambio de colores en el cielo.