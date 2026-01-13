Pronóstico del tiempo para la mañana

La mañana en La Pampa se presentará con un clima predominantemente parcial con nubes. Las temperaturas mínimas estarán alrededor de los 7.1°C, permitiendo un ambiente fresco en las primeras horas del día. Los vientos provenientes del sur alcanzarán una velocidad media de 14 km/h, lo cual podría aumentar la sensación de frescor.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

A medida que avance la tarde, las condiciones climáticas se mantendrán similares con temperaturas máximas alcanzando los 18.4°C. La noche seguirá el patrón del día sin precipitaciones esperadas. Se espera que la humedad máxima alcance un nivel del 79%, ofreciendo un entorno relativamente húmedo. La puesta del sol está prevista para las 18:08, mientras que la luna saldrá a las 17:21, creando un escenario ideal para observar el anochecer.

Observaciones astronómicas

Este martes, 13 de enero de 2026, ofrecerá un espectáculo astronómico a las 08:25 con el amanecer. El cielo, libre de lluvias, ofrecerá una excelente oportunidad para quienes disfrutan de la fotografía celestial o simplemente observar el hermoso cambio de colores en el cielo.