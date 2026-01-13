Detalles del clima para esta mañana

Hoy en La Rioja, el día comenzará con un cielo despejado y una temperatura mínima aproximada de 6°C. Sin embargo, hacia la tarde, el clima podrá cambiar y alcanzar una máxima de 21.1°C. Se esperan vientos con una velocidad máxima de hasta 10 km/h, lo que brindará una leve sensación de frescura.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja

Durante la tarde y noche, el cielo podría mantenerse parcialmente nuboso, con temperaturas que rondarán los 21.1°C como máxima. La humedad relativa alcanzará cerca del 40%, aportando una sensación térmica agradable. La presencia de nubes no pronostica lluvias, haciendo de este día un momento ideal para realizar actividades al aire libre.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en La Rioja

Se recomienda vestir ropa liviana y llevar una botella de agua al salir, dado que la temperatura puede aumentar hacia la tarde. Además, es aconsejable utilizar protector solar si tiene pensado pasar tiempo al aire libre, pese a que el sol no predomine completamente.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 13 de enero de 2026

El sol en La Rioja salió a las 8:18 am y se pondrá aproximadamente a las 6:35 pm, ofreciendo un periodo de luz diurna moderado para la jornada de hoy.