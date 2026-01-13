Hoy en Mendoza, se espera un clima con cielo nuboso y temperaturas que se moverán entre los 6.6°C de mínima y los 17.5°C de máxima. A lo largo del día, la velocidad del viento podría alcanzar hasta los 13 km/h. Además, la humedad relativa alcanzará un nivel considerable, cerca del 62%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

A medida que avance la tarde, el clima mantendrá su tónica de cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas descenderán por la noche, pero no alcanzarán extremos significativos. La velocidad del viento se mantendrá estable, con ráfagas ocasionales pero sin superar los valores del día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 13 de enero de 2026

La observación astronómica de hoy nos indica que el amanecer tendrá lugar a las 08:05, mientras que el atardecer se producirá a las 18:35. La fase lunar será visible y variada, brindando una hermosa oportunidad para los observadores de la luna llena.