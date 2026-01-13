Pronóstico del tiempo para Misiones hoy: cómo estará el clima este martes 13 de enero de 2026
Clima diario
Hoy en Misiones, se pronostica un día nuboso desde la mañana, donde se espera que el clima se mantenga con temperaturas mínimas de 6.8°C. Durante esta primera parte del día, los vientos alcanzarán una velocidad media de 10 km/h, aportando una sensación fresca al ambiente. Cabe destacar que la humedad relativa alcanzará alrededor del 51%, lo que resultará en un aire ligeramente seco.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Misiones
Para la tarde y noche, el clima en Misiones mostrará pocas variaciones. Las temperaturas se mantendrán dentro de un rango cómodo, alcanzando un máximo de 18.2°C. La velocidad del viento se incrementará ligeramente durante la tarde, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 16 km/h, mientras que la humedad permanece constante. En cuanto a las condiciones astronómicas, el atardecer está programado para las 17:57, cerrando un día mayormente nublado.