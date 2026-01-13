En la mañana, el clima en Neuquén estará parcialmente nuboso, con una mínima de 4.9°C. Se prevé que las condiciones sean agradables, sin precipitaciones esperadas. La humedad relativa estará presente, llegando hasta el 35%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Hacia la tarde, el cielo continuará con algunas nubes, alcanzando una temperatura máxima de 17°C. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de 13 km/h, lo que puede aliviar el calor en ciertos momentos. Durante la noche, persistirá un ambiente parcialmente nuboso, con temperaturas descendiendo a valores más frescos.