Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este martes 13 de enero de 2026
Clima diario
Condiciones matutinas en Río Negro
El comienzo del día en Río Negro se presenta con un clima parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas se mantendrán en torno a los 6.8°C, brindando un ambiente fresco durante la mañana. A pesar de la nubosidad, no se espera precipitación significativa, proporcionando un entorno seco para las actividades al aire libre. El viento soplará a una velocidad máxima de 22 km/h, lo cual ayudará a mantener una sensación térmica agradable.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro
Durante la tarde, las temperaturas máximas alcanzarán los 17.1°C. El cielo permanecerá parcialmente nuboso, pero sin riesgos de lluvias significativas. Hacia la noche, el clima continuará estable con cielos nubosos y una humedad máxima de 82%. El viento se mantendrá presente, disminuyendo ligeramente en intensidad. Es un buen momento para salir a disfrutar de una caminata o actividades recreativas al aire libre.
Observaciones astronómicas
El sol hará su aparición a las 08:33 y se pondrá a las 17:51, proporcionando un día completo de luz para aprovechar al máximo las horas diurnas en Río Negro. Para los aficionados a la astronomía, la fase lunar actual es favorable para realizar observaciones nocturnas.