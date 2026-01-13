Condiciones matutinas en Río Negro

El comienzo del día en Río Negro se presenta con un clima parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas se mantendrán en torno a los 6.8°C, brindando un ambiente fresco durante la mañana. A pesar de la nubosidad, no se espera precipitación significativa, proporcionando un entorno seco para las actividades al aire libre. El viento soplará a una velocidad máxima de 22 km/h, lo cual ayudará a mantener una sensación térmica agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

Durante la tarde, las temperaturas máximas alcanzarán los 17.1°C. El cielo permanecerá parcialmente nuboso, pero sin riesgos de lluvias significativas. Hacia la noche, el clima continuará estable con cielos nubosos y una humedad máxima de 82%. El viento se mantendrá presente, disminuyendo ligeramente en intensidad. Es un buen momento para salir a disfrutar de una caminata o actividades recreativas al aire libre.

Observaciones astronómicas

El sol hará su aparición a las 08:33 y se pondrá a las 17:51, proporcionando un día completo de luz para aprovechar al máximo las horas diurnas en Río Negro. Para los aficionados a la astronomía, la fase lunar actual es favorable para realizar observaciones nocturnas.