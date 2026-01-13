Para la clima de esta mañana en Salta, se anticipan condiciones de cielo parcialmente nuboso con temperaturas mínimas alrededor de los 3.4°C. El aire estará marcado por un nivel de humedad del 47%, lo que aportará frescura a las primeras horas del día. No se espera presencia de lluvia, lo que permitirá disfrutar de una mañana tranquila para realizar actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Durante la tarde y la noche, se prevé que el clima mantenga su característica de estar parcialmente nuboso, aumentando la sensación térmica hasta los 21.2°C. La incidencia del viento también aumentará durante estas horas, alcanzando velocidades de hasta 8 km/h. Este aumento podría generar una ligera sensación de frescura, lo cual será ideal para quienes decidan salir a caminar al aire libre. No obstante, la probabilidad de lluvia permanece en 0%, contribuyendo a una experiencia placentera bajo el cielo salteño.

Observaciones astronómicas

Este martes 13 de enero de 2026, el sol saldrá aproximadamente a las 8:03 y se pondrá a las 18:40, permitiendo que la luz del día acompañe durante gran parte del día. Atrás quedarán las nubes diurnas para dar paso a un cielo estrellado durante la noche sin muchas sorpresas significativas en cuanto a fenómenos astronómicos. Será un momento propicio para quienes disfrutan de la observación estelar.