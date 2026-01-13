Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este martes 13 de enero de 2026
Clima Salta
Para la clima de esta mañana en Salta, se anticipan condiciones de cielo parcialmente nuboso con temperaturas mínimas alrededor de los 3.4°C. El aire estará marcado por un nivel de humedad del 47%, lo que aportará frescura a las primeras horas del día. No se espera presencia de lluvia, lo que permitirá disfrutar de una mañana tranquila para realizar actividades al aire libre.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta
Durante la tarde y la noche, se prevé que el clima mantenga su característica de estar parcialmente nuboso, aumentando la sensación térmica hasta los 21.2°C. La incidencia del viento también aumentará durante estas horas, alcanzando velocidades de hasta 8 km/h. Este aumento podría generar una ligera sensación de frescura, lo cual será ideal para quienes decidan salir a caminar al aire libre. No obstante, la probabilidad de lluvia permanece en 0%, contribuyendo a una experiencia placentera bajo el cielo salteño.
Observaciones astronómicas
Este martes 13 de enero de 2026, el sol saldrá aproximadamente a las 8:03 y se pondrá a las 18:40, permitiendo que la luz del día acompañe durante gran parte del día. Atrás quedarán las nubes diurnas para dar paso a un cielo estrellado durante la noche sin muchas sorpresas significativas en cuanto a fenómenos astronómicos. Será un momento propicio para quienes disfrutan de la observación estelar.