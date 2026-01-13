Este martes 13 de enero de 2026, San Juan amanecerá con un clima parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas se situarán en torno a los 9.2°C, mientras que la humedad alcanzará niveles de hasta el 61%. Los vientos soplarán a una velocidad media de 11 km/h. A lo largo de la mañana, no se esperan precipitaciones, lo que facilitará la movilidad para quienes necesiten desplazarse temprano en el día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Por la tarde, las condiciones climáticas en San Juan continuarán siendo parcialmente nubosas, con temperaturas que podrían elevarse a un máximo de 20.4°C. Para la noche se prevé que el cielo mantenga su apariencia parcialmente nubosa, y los vientos se reforzarán alcanzando ráfagas de hasta 17 km/h. La humedad seguirá siendo significativa, lo que puede incrementar la sensación de calor durante las últimas horas del día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 13 de enero de 2026

Hoy, el amanecer en San Juan se dará a las 08:29 de la mañana, mientras que el sol se ocultará a las 18:37 de la tarde. El día será relativamente largo, brindando a los sanjuaninos unas horas adicionales de luz solar.