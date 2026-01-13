Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este martes 13 de enero de 2026
Clima de hoy
Este martes 13 de enero de 2026, San Juan amanecerá con un clima parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas se situarán en torno a los 9.2°C, mientras que la humedad alcanzará niveles de hasta el 61%. Los vientos soplarán a una velocidad media de 11 km/h. A lo largo de la mañana, no se esperan precipitaciones, lo que facilitará la movilidad para quienes necesiten desplazarse temprano en el día.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan
Por la tarde, las condiciones climáticas en San Juan continuarán siendo parcialmente nubosas, con temperaturas que podrían elevarse a un máximo de 20.4°C. Para la noche se prevé que el cielo mantenga su apariencia parcialmente nubosa, y los vientos se reforzarán alcanzando ráfagas de hasta 17 km/h. La humedad seguirá siendo significativa, lo que puede incrementar la sensación de calor durante las últimas horas del día.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 13 de enero de 2026
Hoy, el amanecer en San Juan se dará a las 08:29 de la mañana, mientras que el sol se ocultará a las 18:37 de la tarde. El día será relativamente largo, brindando a los sanjuaninos unas horas adicionales de luz solar.