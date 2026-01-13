Hoy en San Luis, el día comienza con un clima agradable y cielos parcialmente despejados. Las temperaturas mínimas se registrarán en torno a los 7.5°C, lo que ofrece un inicio de jornada fresco. La humedad está presente en un 42%, y los vientos alcanzarán una velocidad promedio de 12 km/h. Durante la mañana, no se esperan eventos de precipitaciones, por lo que es un buen momento para desarrollar actividades al aire libre. Para más detalles sobre el clima en Argentina, puedes visitar nuestro portal.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

En la tarde, las temperaturas aumentarán hasta alcanzar un máximo de 17.7°C, manteniéndose las condiciones de cielo parcialmente nublado. La posibilidad de lluvias se mantiene baja, con una probabilidad de 0%. Los vientos tendrán una ligera aceleración con ráfagas de hasta 22 km/h, lo cual aporta a mantener el ambiente agradable y fresco.

Para la noche, las condiciones climáticas se mantendrán similares a las de la tarde. El cielo permanecerá solo parcialmente nublado y las temperaturas descenderán lentamente, acercándose nuevamente a los 7.5°C. La humedad aumentará ligeramente hacia el final del día, pero sin provocar incomodidades significativas. En resumen, se espera una noche tranquila con un clima que invita al descanso al aire libre o a realizar observaciones astronómicas, si las nubes lo permiten.