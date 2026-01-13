El pronóstico del clima en Santa Cruz para la mañana de hoy indica un ambiente fresco y parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 3.4°C, haciéndose sentir desde temprano en el día. En general, se presenta un día estable con bajas probabilidades de precipitaciones, permitiendo un comienzo de jornada tranquilo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Hacia la tarde, se espera que el cielo continúe parcialmente cubierto, mientras las temperaturas máximas alcanzan los 7.3°C. La presencia de nubes se intensificará, sin embargo, las probabilidades de lluvia siguen siendo muy bajas. Los vientos soplarán con una intensidad media de aproximadamente 18 km/h, lo que hará que el ambiente se sienta más fresco, sobre todo al caer la noche.

Para aquellos interesados en las observaciones astronómicas, el sol se pondrá a las 17:34, brindando un espectáculo natural al final del día. Considerando la claridad del cielo, podría ser una buena oportunidad para contemplar el firmamento, siempre atentos a los cambios repentinos en la nubosidad.