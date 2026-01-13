Tiempo en Santa Fe durante la mañana

En la mañana de hoy, en Santa Fe, se prevé un clima ligeramente nublado, con una temperatura mínima de 7.9°C. La humedad alcanzará un nivel del 85%, lo cual podría influir en la sensación de frescura durante las primeras horas del día. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de 11 km/h, creando condiciones agradables para la movilidad.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Para la tarde y noche en Santa Fe, el clima continuará siendo parcialmente nuboso, con temperaturas que se elevarán hasta los 18.5°C. La humedad se mantendrá alta, llegando al 85%, y los vientos podrían intensificarse ligeramente con ráfagas de hasta 21 km/h. Aunque se pronostican precipitaciones mínimas, las condiciones podrían variar ligeramente en las últimas horas del día.

