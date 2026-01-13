Pronóstico del tiempo para hoy en Tierra Del Fuego

Hoy, en Tierra Del Fuego, se pronostica un clima parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de -0.6°C y una máxima de 2.9°C. La probabilidad de precipitaciones es del 93%, destacándose un nivel de humedad cercana al 99%. Los vientos alcanzarán velocidades de hasta 17 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Durante la tarde y noche, el cielo estará similarmente nublado con temperaturas que se mantendrán cercanas a las reportadas en la mañana. No se esperan cambios significativos en el viento o humedad. Los habitantes de Tierra Del Fuego deben estar preparados para posibles lluvias y llevar ropa adecuada en caso de salir.