Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este martes 13 de enero de 2026
Pronóstico diario
Pronóstico del tiempo para hoy en Tierra Del Fuego
Hoy, en Tierra Del Fuego, se pronostica un clima parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de -0.6°C y una máxima de 2.9°C. La probabilidad de precipitaciones es del 93%, destacándose un nivel de humedad cercana al 99%. Los vientos alcanzarán velocidades de hasta 17 km/h.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego
Durante la tarde y noche, el cielo estará similarmente nublado con temperaturas que se mantendrán cercanas a las reportadas en la mañana. No se esperan cambios significativos en el viento o humedad. Los habitantes de Tierra Del Fuego deben estar preparados para posibles lluvias y llevar ropa adecuada en caso de salir.