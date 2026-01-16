Después de las lluvias y la ola de calor: cómo estará el clima durante el fin de semana en Buenos Aires
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó las previsiones del tiempo para el sábado 17 y domingo 18 de enero. Los detalles, en la nota.
Todo indica que quedaron atrás dos fuertes eventos climáticos en Buenos Aires. Por un lado, este jueves 15 de enero tuvo lluvias y hasta temporales que sirvieron de alivio para bajar la temperatura. Por el otro, la ola de calor llegó a su fin tras días intensos con cifras extremas. De todos modos, todavía falta atravesar el fin de semana, que tendrá sus particularidades.
Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, se acercan días de temperaturas cambiantes, aunque las condiciones serán agradables para paseos y planes al aire libre.
Después de las lluvias: cómo estará el clima este fin de semana en Buenos Aires
Antes del fin de semana, este viernes 16 tendrá cifras que variarán entre los 17° y 28°, con un cielo ligeramente nublado a lo largo de toda la jornada. La noche, en cambio, tendrá ráfagas de viento que tocarán los 50 kilómetros por hora, por lo que se recomienda precaución.
Con la llegada del descanso en Buenos Aires, aparecerán algunas subas en el termómetro que marcarán el retorno del calor, a pesar de no ser extremo.
Este sábado 17 se espera una mínima de 19° y una máxima que llegará a los 32°, con mucha variedad en la nubosidad: entre ligeramente y algo nublado en las primeras horas, para empeorar a mayormente nublado sobre el final del día. Al igual que el viernes, el SMN indicó que habrá ráfagas, aunque más fuertes: pueden alcanzar los 59 kilómetros por hora.
Finalmente, el fin de semana se despedirá este domingo 18, con una leve baja: la temperatura estará entre los 18° y 28°, con cielo entre parcialmente y mayormente nublado. Si bien no hay probabilidades de lluvia, se esperan ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora durante todo el día.
13 provincias en alerta por tormentas este viernes 16 de enero
En tanto, el Servicio Meteorológico indicó que 6 provincias se verán bajo alerta amarilla por tormentas:
- Chaco
- Entre Ríos
- Formosa
- Jujuy
- Misiones
- Salta
Se esperan tormentas de variada intensidad, acompañadas por intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos.
Por su parte, en estas 7 provincias regirá la alerta naranja:
- Catamarca
- Córdoba
- Corrientes
- La Rioja
- Santa Fe
- Santiago del Estero
- Tucumán
Se esperan tormentas fuertes, acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante tormentas
Alerta amarilla
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Alerta naranja
- Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones.
- Salí solo si es necesario.
- Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas, edificios públicos.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y aléjate de puertas y ventanas.
- Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser volados por el viento.
- Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación.
- Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.