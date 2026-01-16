Después de las lluvias y la ola de calor:

Clima en Buenos Aires, Argentina. Foto: NA (Damián Dopacio)

Todo indica que quedaron atrás dos fuertes eventos climáticos en Buenos Aires. Por un lado, este jueves 15 de enero tuvo lluvias y hasta temporales que sirvieron de alivio para bajar la temperatura. Por el otro, la ola de calor llegó a su fin tras días intensos con cifras extremas. De todos modos, todavía falta atravesar el fin de semana, que tendrá sus particularidades.

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, se acercan días de temperaturas cambiantes, aunque las condiciones serán agradables para paseos y planes al aire libre.

Clima primaveral, calor, verano. Foto: NA

Después de las lluvias: cómo estará el clima este fin de semana en Buenos Aires

Antes del fin de semana, este viernes 16 tendrá cifras que variarán entre los 17° y 28°, con un cielo ligeramente nublado a lo largo de toda la jornada. La noche, en cambio, tendrá ráfagas de viento que tocarán los 50 kilómetros por hora, por lo que se recomienda precaución.

Con la llegada del descanso en Buenos Aires, aparecerán algunas subas en el termómetro que marcarán el retorno del calor, a pesar de no ser extremo.

Este sábado 17 se espera una mínima de 19° y una máxima que llegará a los 32°, con mucha variedad en la nubosidad: entre ligeramente y algo nublado en las primeras horas, para empeorar a mayormente nublado sobre el final del día. Al igual que el viernes, el SMN indicó que habrá ráfagas, aunque más fuertes: pueden alcanzar los 59 kilómetros por hora.

El clima para el fin de semana en Buenos Aires. Foto: SMN

Finalmente, el fin de semana se despedirá este domingo 18, con una leve baja: la temperatura estará entre los 18° y 28°, con cielo entre parcialmente y mayormente nublado. Si bien no hay probabilidades de lluvia, se esperan ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora durante todo el día.

13 provincias en alerta por tormentas este viernes 16 de enero

En tanto, el Servicio Meteorológico indicó que 6 provincias se verán bajo alerta amarilla por tormentas:

Chaco Entre Ríos Formosa Jujuy Misiones Salta

Se esperan tormentas de variada intensidad, acompañadas por intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos.

Por su parte, en estas 7 provincias regirá la alerta naranja:

Catamarca Córdoba Corrientes La Rioja Santa Fe Santiago del Estero Tucumán

Se esperan tormentas fuertes, acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos.

Alertas para el viernes 16 de enero. Foto: Servicio Meteorológico Nacional

Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante tormentas

Alerta amarilla

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Alerta naranja