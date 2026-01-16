Lluvia en Buenos Aires. Foto: NA

Luego de las intensas lluvias que trajeron algo de alivio al AMBA tras la ola de calor extremo, el fin de semana llega con condiciones particulares. La gran pregunta es si el clima acompañará para disfrutar al aire libre y animarse a la pileta. Seguí leyendo para conocer todos los detalles.

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, se vienen días de clima estable, aunque con temperaturas cambiantes. En general, las condiciones serán agradables para paseos y planes al aire libre; sin embargo, existe una leve probabilidad de lloviznas que podría tomar por sorpresa.

Clima primaveral, calor, verano. Foto: NA

Cómo estará el clima este fin de semana en Buenos Aires

Luego de un viernes con temperaturas agradables, se espera para la noche ráfagas de viento que tocarán los 50 kilómetros por hora, por lo que se recomienda precaución. Con la llegada del descanso en Buenos Aires, aparecerán algunas subas en el termómetro que marcarán el retorno del calor, a pesar de no ser extremo.

Sábado con máximas de hasta 34 °C

Este sábado 17 se espera una mínima de 22° y una máxima que alcanzará los 34°, con una marcada variabilidad en la nubosidad. Durante las primeras horas, el cielo estará entre ligeramente y algo nublado, mientras que hacia el final del día las condiciones tenderán a empeorar, con cielo mayormente nublado.

Por la noche, habrá entre un 10 y un 40% de probabilidad de tormentas eléctricas, con ráfagas similares a las del viernes pero más intensas, que podrían alcanzar los 59 kilómetros por hora.

Pronóstico del tiempo actualizado para el fin de semana. Foto: Servicio Meteorológico Nacional.

Inestabilidad entre la madrugada y la mañana del domingo

Durante la madrugada y las primeras horas del domingo 18 se espera un período de inestabilidad, con entre un 10 y un 40% de probabilidad de lluvias y tormentas aisladas. Con el correr de las horas, el tiempo irá mejorando, aunque el viento se mantendrá activo a lo largo de toda la jornada.

Frente frío, viento y un cierre más fresco

La inestabilidad provocará un descenso de la temperatura y un ambiente más fresco hacia el final del domingo. La mínima rondará los 22° y la máxima llegará a los 27°, con cielo parcialmente nublado y viento sostenido durante todo el día, acompañado por ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

Lluvia en Buenos Aires. Foto: NA

La semana empieza con frío

Luego de las lluvias, se acerca un lunes fresco y con sol. La mínima será de 15 grados y la máxima de 24.

Así, el fin de semana estará marcado por el contraste: calor e inestabilidad el sábado, y un marcado descenso de temperatura con viento el domingo. De cara al inicio de la semana, el lunes traerá un respiro, con ambiente fresco, sol y condiciones ideales para retomar la rutina.