Este sábado, Buenos Aires se despierta con un clima clima notablemente fresco. Las temperaturas mínimas llegarán a 5.6°C, mientras que el termómetro podría alcanzar unos agradables 15.7°C. Por la mañana, el cielo estará parcialmente nuboso, ofreciendo algunos momentos de sol intermitente. Los vientos, que se mantendrán con una media de 21 km/h, contribuirán a la sensación de frescura en la ciudad.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

En horas de la tarde y noche, el clima en Buenos Aires continuará mostrando su cara moderada. Las temperaturas no variarán mucho, manteniéndose entre 5.6°C y 15.7°C. Los vientos seguirán presentes, pero sin fuertes ráfagas, permitiendo disfrutar de una tarde tranquila. Es recomendable abrigarse un poco hacia la noche cuando las temperaturas vuelven a descender. La humedad será un factor a considerar, ya que rondará el 92%.