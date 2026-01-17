Hoy en Catamarca, el clima será parcialmente nuboso durante la mañana, con temperaturas que rondarán entre los 6.4°C y 23.7°C. No se prevé lluvia, por lo que el ambiente se mantendrá seco a lo largo del día. La humedad máxima alcanzará aproximadamente el 65%, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan más bochornosas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Por la tarde y noche, el cielo continuará con nubosidad parcial. La temperatura máxima para hoy será de 23.7°C, lo que mantendrá el ambiente agradablemente cálido. No se espera lluvia durante el día, con vientos soplando a una velocidad máxima de 21 km/h, lo que aportará un leve alivio al calor del día. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se prevé podría mantenerse alta durante todo el día.

Observaciones astronómicas

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 17 de enero de 2026: El amanecer en Catamarca se producirá a las 08:12, mientras que la puesta de sol será a las 18:33, ofreciendo un día moderadamente largo para las actividades al aire libre.