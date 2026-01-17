Hoy en Córdoba, el clima de la mañana se presenta con un cielo parcialmente nuboso. Se prevé que las temperaturas mínimas estén alrededor de los 7.3°C, con un nivel de humedad del 54%. La velocidad del viento alcanzará un máximo de 19 km/h, contribuyendo a un día fresco pero agradable de disfrutar.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Para la tarde y noche en Córdoba, las condiciones seguirán siendo parcialmente nubosas. Las temperaturas se elevarán hasta los 21.9°C, proporcionando un ambiente cálido pero no sofocante. Es importante considerar las condiciones climáticas para planificar cualquier actividad al aire libre durante el día.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Córdoba

Se sugiere llevar una ligera chaqueta durante la mañana y aplicar protector solar debido a la exposición prolongada al sol en la tarde. Mantente hidratado y evita actividades físicas intensas en las horas de mayor calor.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 17 de enero de 2026

El sol se levanta aproximadamente a las 08:12 y se pone a las 18:21, brindándote muchas horas de luz para disfrutar del día.