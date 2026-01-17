Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este sábado 17 de enero de 2026
Clima hoy
Hoy en Córdoba, el clima de la mañana se presenta con un cielo parcialmente nuboso. Se prevé que las temperaturas mínimas estén alrededor de los 7.3°C, con un nivel de humedad del 54%. La velocidad del viento alcanzará un máximo de 19 km/h, contribuyendo a un día fresco pero agradable de disfrutar.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba
Para la tarde y noche en Córdoba, las condiciones seguirán siendo parcialmente nubosas. Las temperaturas se elevarán hasta los 21.9°C, proporcionando un ambiente cálido pero no sofocante. Es importante considerar las condiciones climáticas para planificar cualquier actividad al aire libre durante el día.
Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Córdoba
Se sugiere llevar una ligera chaqueta durante la mañana y aplicar protector solar debido a la exposición prolongada al sol en la tarde. Mantente hidratado y evita actividades físicas intensas en las horas de mayor calor.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 17 de enero de 2026
El sol se levanta aproximadamente a las 08:12 y se pone a las 18:21, brindándote muchas horas de luz para disfrutar del día.