En Corrientes, el clima matutino estará caracterizado por cielos mayormente despejados, con temperaturas mínimas cercanas a los 8.2°C. La sensación térmica será agradable debido a una humedad rondando el 94%, lo cual proporcionará un ambiente bastante húmedo durante la jornada temprana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

En las horas de la tarde, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 18.8°C, con cielos que seguirán presentando nubes dispersas pero mayormente despejados. La velocidad del viento se mantendrá en cifras moderadas, con ráfagas que alcanzarán hasta 9 km/h, permitiendo así una tarde más tranquila. Ya hacia la noche, el clima se mantendrá estable sin precipitaciones pronosticadas.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Corrientes

Se recomienda utilizar ropa ligera durante el día debido a la calidez, aunque es prudente llevar una capa adicional para la noche, cuando las temperaturas pueden sentirse un poco frescas. Además, dado el alto nivel de humedad, es recomendable mantenerse hidratado durante toda la jornada.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 17 de enero de 2026

La salida del sol está programada para las 07:08, mientras que el ocaso ocurrirá alrededor de las 18:08, proporcionando un día completo de luz solar.